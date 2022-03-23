【爆竊公屋】涉爆竊葵青區3公屋　兩無業男提堂還押候訊

▲ 涉葵青區公屋3宗爆竊案，兩無業漢今於西九龍裁判法院提堂。資料圖片

葵青區去年12月至今年3月間，發生3宗手法相似的爆竊案，警方日前拘捕2名五旬無業男，指兩人涉於日間時分懷疑利用硬物或螺絲批撬開單位的鐵閘及木門，入屋盜取財物。兩人同被控3項入屋犯法罪，案件今（23日）於西九龍裁判法院提堂，裁判官押後案件至5月4日，以待警方進一步調查，兩人還押侯訊。

兩名被告為余偉東（59歲）及余偉強（55歲），均報稱無業，兩人同被控3項入屋犯法罪。控罪指，兩人於2021年12月15日，在葵涌葵盛東邨盛強樓一單位作為侵入者進入該單位，偷竊現金2萬港元、1隻手錶及1個珠寶盒內有6條頸鏈、8隻指環及7對耳環。

兩人另於2022年3月11日，在葵涌邨秋葵樓一單位作為侵入者進入該單位，偷竊現金港幣450元及2隻手錶；兩人及於同日在秋葵樓另一單位，偷竊現金5,000港元、3對耳環、1隻指環及1條頸鏈。

被告暫毋須答辯，辯方申請保釋被拒。控方申請將案件押後，以待警方進一步調查，裁判官將案件押後至5月4日，兩被告還押侯訊。

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記者：梁錦麟