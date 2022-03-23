【特首答問】林鄭稱全民強檢要有序推行　抗疫最好有水晶球

▲ 林鄭月娥表示，全民檢測是好手段，但要視乎時機。（陳靜儀攝）

特首林鄭月娥本周宣布，暫緩全民強制檢測計劃。她今日在特首答問會上稱，計劃是有成效的手段，但要視乎時機，強調港府已增加能力，到有需要時可以啟用計劃，但不能「今日撳掣，明天就做。」

林鄭月娥表示，抗疫最好是有水晶球，知道時機為何，但現實沒有，只能利用數據、科學及趨勢，但趨勢是會有變化。她強調，全民檢測是有成效的手段，而專家意見是「一早一末」推行，港府現時已增加能力，有需要時可啟用計劃。

她續指，港府已為全民檢測作細化，但因為要有序推行，而且香港不似內地每條街有檢測站，需要讓市民提早預約檢測，避免排隊及交叉感染，所以不能一公布就推行。不過，她強調已梳理好人手，能夠應付大部份工作，唯獨採樣員無法快速就位，但中央能夠幫手籌謀。

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記者：陳宛彤