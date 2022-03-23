【疫境自強】何紫綸養生按摩店停業堅持不裁員　疫下保持正面思維：更好的東西會來

▲ 何紫綸生意損失慘重，疫境自強靠打坐修正思維。

名模何紫綸（Ann）在2015年轉型幕後成立娛樂製作公司，管理藝人及舉辦選美比賽。近年更進軍商界做女強人，大膽疫市開設養生按摩店及超市，實行在商界大展拳腳。

可惜遇上第五波疫情爆發，按摩店為配合政府社交距離措施而停業，預計於放寬防疫措施第一階段的4月21日重開；2020年與友人合資的超市不敵疫情暫時休業。

按摩店生意遭疫情嚴重打擊，Ann接受TOPick專訪時坦言金錢上有很大損失：「原本以為疫情第三波起步，是一個好時機，豈料卻來一個第五波...金錢當然損失不少，但我覺得這是一個讓自己好好的經歷，最少自己曾經勇敢嘗試過。」

她深明疫情做生意一定有損失，希望盡快回復正常軌道。停業多時，作為僱主的她堅持不裁員，希望與員工一起共度時艱。

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打坐修正思維

Ann趁住這場殘酷的疫情，學習靜心打坐，學會了如何跟自己相處：「這個疫情注重身心靈健康，及思想上的寧靜。現在懂得如何跟自己獨處，以前當模特兒、幕前工作，甚至舉辦選美等等，甚至現在開小舖，很多情況下都比較緊張，而且有時思緒會很雜亂，有時不知道自己想要什麼...」

直到有緣的一天與老師學習能量靜心後，獲對方啟發修正思維：「吸引力法則，更好的東西就會吸引而來！」

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凍齡之道

現年41歲的Ann凍齡有方，依然保持住完美模特兒身段。她透露冥想有美容功效，每天必定花20分鐘靜心打坐，先做半小時瑜伽拉筋，然後打坐、敷面膜，且確保每天做一個營養早餐給自己，這是其凍齡之道。

Ann說：「眨吓眼已經41歲，開始想放下腳步工作，可能接觸心身靈的東西，心態有改變。我希望開班與大家分享內在的心靈健康，同時亦能教大家如何成為知性氣質的女人。」

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人美心善

疫情有得有失，Ann藉住不用管理生意期間，加入了一個女性慈善團體，回饋社會做善事。

模特兒出身的她義教殘疾女士坐輪椅行Catwalk；與一班劏房低收入家庭共跳健康舞，吸收正能量：「全部都是我一向工作的範疇，可以利用自己的能力幫助有需要人士，令他們開心讓我也感到好幸福。」

記者：馮雪怡