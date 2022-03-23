  • 17°C
香港時間 : 2022323日 (週三) 16:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【欺詐罪】涉訛稱與社福機構眾籌買快測包贈基層　警方拘捕2名男子

社會 16:17 2022/03/23

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（警方fb直播截圖）

警方今日（23日）表示，早前接獲有機構報案，指一個「DONATEHUB」網站假借該機構名義作出網上募捐，聲稱希望為該機構籌取金錢，購買新冠肺炎的快速檢測包，募捐金額由港幣3400元至85萬元不等，總募捐目標金額為約136萬元，拘捕2人。

警方東區警區重案組高級督察葉展洋稱，早前接獲舉報，有一個「DONATEHUB」籌款網站，聲稱會為一些機構籌款，用作購買新冠肺炎快速檢測包，之後有一間社福機構發出聲明，指從未委託該間網站進行籌款，懷疑有人借用有關機構名義進行捐款。

他指經調查後，發現「DONATEHUB」網站在本月14日是由一個男子登記成立，網站內籌款貼文並無清楚列明籌款受惠對象，只是聲稱為社會有需要人士，例如低收入家庭、長者等，為他們籌款購買快速測試劑，這些眾籌無列明發起人，網站又呼籲公眾人士將捐款存入由一個公司登記名義戶口，其後鎖定涉案男子，在昨天新蒲崗拘捕2名本地男子，年齡分別為40歲及41歲，兩人報稱職業為市場推廣。

警方提醒市民「欺詐罪」屬非常嚴重的罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，一經定罪，最高刑罰是監禁14年。亦藉此作出呼籲，公眾作捐款之前，應該先了解籌款網站是否和受助組織有合作關係。如果你發覺該些網站來歷不明，你應該在捐款前向受助組織查詢，避免受騙。

【TOPick診症室】疫下兒童難學習社交技巧　專家拆解4個重要階段

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

港元 肺炎 香港 新蒲崗 欺詐罪

最高瀏覽

【鱷魚翻生】網民網購冷凍鱷魚用刀斬頭即復活 鱷魚發狂亂爬全家尖叫大驚逃命
16:53 2022/03/22
【鱷魚翻生】網民網購冷凍鱷魚用刀斬頭即復活 鱷魚發狂亂爬全家尖叫大驚逃命
【大難不死】東航客機132人空難　24歲男出發前一個決定逃離死劫
13:17 2022/03/22
【大難不死】東航客機132人空難　24歲男出發前一個決定逃離死劫
【疫下旅遊】林芊妤全家往澳洲逗留一個月　讓外傭放假照出糧Coffee獲讚好僱主
18:01 2022/03/22
【疫下旅遊】林芊妤全家往澳洲逗留一個月　讓外傭放假照出糧Coffee獲讚好僱主