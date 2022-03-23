【欺詐罪】涉訛稱與社福機構眾籌買快測包贈基層　警方拘捕2名男子

▲ （警方fb直播截圖）

警方今日（23日）表示，早前接獲有機構報案，指一個「DONATEHUB」網站假借該機構名義作出網上募捐，聲稱希望為該機構籌取金錢，購買新冠肺炎的快速檢測包，募捐金額由港幣3400元至85萬元不等，總募捐目標金額為約136萬元，拘捕2人。

警方東區警區重案組高級督察葉展洋稱，早前接獲舉報，有一個「DONATEHUB」籌款網站，聲稱會為一些機構籌款，用作購買新冠肺炎快速檢測包，之後有一間社福機構發出聲明，指從未委託該間網站進行籌款，懷疑有人借用有關機構名義進行捐款。

他指經調查後，發現「DONATEHUB」網站在本月14日是由一個男子登記成立，網站內籌款貼文並無清楚列明籌款受惠對象，只是聲稱為社會有需要人士，例如低收入家庭、長者等，為他們籌款購買快速測試劑，這些眾籌無列明發起人，網站又呼籲公眾人士將捐款存入由一個公司登記名義戶口，其後鎖定涉案男子，在昨天新蒲崗拘捕2名本地男子，年齡分別為40歲及41歲，兩人報稱職業為市場推廣。

警方提醒市民「欺詐罪」屬非常嚴重的罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，一經定罪，最高刑罰是監禁14年。亦藉此作出呼籲，公眾作捐款之前，應該先了解籌款網站是否和受助組織有合作關係。如果你發覺該些網站來歷不明，你應該在捐款前向受助組織查詢，避免受騙。

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記者：余思嵐