【Chill Club】年度樂隊入圍名單出爐　Dear Jane＋RubberBand等十隊樂隊角逐

▲ ViuTV公布「CHILL CLUB年度樂隊」入圍名單。

ViuTV舉辦音樂頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》，以「人人樂壇 音樂第一」為主題，寓意香港樂壇需要集合所有人的力量推動發展，無論是作歌、寫歌、出歌、唱歌，甚至是聽歌的人，都是樂壇的一份子。

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十隊樂隊入圍

ViuTV於網上直播公布各獎項的入圍資格及入圍名單，昨晚（22日）率先公布「CHILL CLUB年度樂隊」的入圍名單，並邀得《CHILL CLUB》節目主持駱振偉（Thor）與部分入圍歌手進行直播，歌手們落力為自己拉票。

曾於2021年3月7日至2022年2月27日期間的52周內，歌曲MV曾於《CHILL CLUB推介榜》上榜至頭5位的樂隊，均可符合入圍資格。

一共有十隊樂隊入圍，包括（排名不分先後）：Dear Jane、ONE PROMISE、RubberBand、per se、Yellow！野佬、Zpecial、Nowhere Boys、KOLOR、小塵埃、ToNick。

投票方法

樂迷可於於2022年4月11日至2022年4月17日期間投票。

參與投票者可在投票時段內從入圍名單中順序投選心目中的三位歌手，獲投票第1位的歌手可獲3分；第2位可獲2分；而第3位可獲1分。投票者只可以投票1次，亦不可重覆投選同一位歌手。