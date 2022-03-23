【好人好事】鄭丹瑞參與應援活動獲贈抗疫物資　1000快測劑5000口罩分派有需要者

▲ 鄭丹瑞參與港鐵應援活動獲贈1000快測劑和5000口罩，將分派有需要者。

某日收到港鐵品牌部門傳來手機短訊，內容大致是：在第五波疫情肆虐香港時，港鐵計劃在各站內做一些動作，支持正在努力抗疫中的社會，鼓勵香港市民發放一些關愛的信息，希望大家都用正面的態度去抗疫。

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而我需要講的內容是：「港鐵站打氣應援，呢一站有我鄭丹瑞同你打打氣，我『健康旦』成日分享抗疫資訊，但今次轉咗做『笑旦』，為各位香港人打打氣，就算戴住口罩，都要keep住心情，保持身體健康，對抗疫症。」我完全沒有考慮，二話不說，當晚就錄好這條聲帶，傳給港鐵負責部門，相信大家都應該在港鐵站內聽到。

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雖說是「舉口之勞」，但我仍然堅持在這個疫情如此瘋狂肆虐時，即使再無能為力，也該盡力而為。過了兩個星期，收到港鐵企業事務及品牌部門的一封感謝信，除了感謝我參與這次「抗疫應援」行動外，還給我物質上的回報：「……香港現時仍處於困難的抗疫階段，此時此刻，讓香港人保持身心靈健康，以正能量面對逆境，尤為重要。感謝你一直透過『健康旦』發放正面資訊，也身體力行發聲鼓勵大家。如蒙不棄，我們希望捐贈一千份新冠病毒快速抗原檢測試劑，以及五千個口罩，讓健康平台分派予有需要的人士……」

舉口之勞，換來可以幫助疫情下有需要的人，印證母親當年耳提面命的教誨：莫為善小而不為。

文章刊登於《經濟日報》，原題是：「舉口之勞」

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撰文 : 鄭丹瑞