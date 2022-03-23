【防疫措施】現行社交距離措施延長兩周至下月6日　政府指疫情仍然嚴峻

▲ 現行社交距離措施延長兩周至下月6日，政府指疫情仍然嚴峻。（馮漢柱攝）

因應本港疫情嚴峻，政府於2月22日公布收緊社交距離措施，並於3月21日公布期中檢視結果，決定繼續維持社交距離措施至4月20日。政府今日（23日）公布，將根據《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急規例規定刊憲延續現行社交距離措施，下一個14天周期的生效期間為3月24日至4月6日。

就餐飲業務處所及所有受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）所規管的表列處所，現行社交距離措施將延長兩周。其他現行措施，如限制公眾地方羣組聚集的人數為兩人、禁止涉及兩戶以上的人士在私人地方進行多戶聚集、佩戴口罩要求，以及停止所有大型活動和避免羣組聚集，均會繼續實施。

政府發言人表示，香港疫情仍然嚴峻，政府有必要維持社交距離措施，以保障公眾健康，呼籲市民保持警覺，共同應對當前疫情。

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責任編輯：李榮忠