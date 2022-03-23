【第五波疫情】徐樂堅指若疫情趨勢持續下降及疫苗接種率增加　可逐步放寬社交距離措施

▲ 衞生署衞生防護中心總監徐樂堅。（資料圖片）

第五波疫情嚴峻，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今（23日）出席疫情記者會。

徐樂堅表示，分階段放寬社交距離措施的計劃要視乎目前及未來的個案數目去落實，而要放寬也要有其他措施配合，如戴口罩以減低感染風險等，故首階段放寬的便均為需要配戴口罩的處所。徐樂堅又指，放寬社交距離措施後亦要留意個案會否有不合理上升或出現爆發，若仍持下降趨勢及各年齡層的疫苗接種率增加，便可逐步放寬。

徐樂堅又指出，雖然確診數字由3月初的高峰逐步回落，但從外國經驗可見，疫情在高位平台期會有上下波幅，如出現震盪性下降後又再回升等，需觀察整體疫情趨勢，切勿掉以輕心以為疫情已經受控。他又指，政府未必能掌握總確診數據，因部分已接種疫苗人士確診後或沒病徵，未必會做檢測，令數據會有遺漏，但政府可從污水驗本、須每日檢測的醫護和跨境司機的測試結果觀察整體疫情趨勢。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰