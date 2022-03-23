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【特首答問】林鄭稱口服藥數量相當足夠　醫生可「手鬆」使用

政治 16:02 2022/03/23

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首批抵港的新冠口服藥帕克斯洛維德。（政府新聞處）

特首林鄭月娥表示，治療新冠肺炎的口服藥數量當足夠，她已向醫管局表達，醫生使用時可以「手鬆點」，因為愈早用愈好，現時已降低使用年齡，會繼續監察用藥情況。

林鄭在答問會上指，內地專家來港考察後，港府一一採納相關意見，特別是減少重症、死亡及感染，有一系列工作去達致，包括確保有足夠病床收治病人，不再停滯於急症室，現時已有約7至8千張病床。

她續指，香港的口服藥數量相當足夠，但抱歉未能公布數量，因為受合約所限，而她也表達，醫生用藥上可「手鬆」，不用到某情況才用，現時已降低了用藥年齡，認為成痞錯。她又透露，兩間藥廠有直接聯繫，均表示會支持香港，因見到香港長者死亡個案偏高。

另外，林鄭表示會有法必用，任何法規會窒礙抗疫，都會運用緊急法處理。

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記者：陳宛彤

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