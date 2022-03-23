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【第五波疫情】天水圍體育館暫託中心今起投入運作　提供130張病床收確診輕症長者

社會 16:05 2022/03/23

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設於天水圍體育館的暫託中心今日（23日）投入運作。（政府新聞網圖片）

為了讓公立醫院能夠重點服務臨床上較有需要的病人，暫託中心會透過醫院管理局轉介，接收確診新冠肺炎但症狀輕微的長者病人，以及經醫院管理局評估後確認為正在康復並適合入住的體弱長者。社會福利署今日（23日）宣布，設於天水圍體育館的暫託中心即日投入運作。

天水圍體育館的暫託中心設有130張病床，提供基本膳食及護理支援，不另收費。新風醫療集團已組成照顧專隊，為中心內的長者病人提供暫時照顧服務，而香港中文大學醫院的團隊亦會為中心提供醫療支援。

（政府新聞網圖片）

社署早前已分別在彩榮路體育館、石硤尾公園體育館和港灣道體育館設立暫託中心，而啟德暫託中心目前亦已有約400張病床投入運作。

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記者：郭詩詩

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