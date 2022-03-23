【第五波疫情】消委會舉行免費抗疫講座及工作坊　分享實用防疫及消費貼士【附報名連結】

▲ 消委會將舉行抗疫講座及工作坊。（消委會提供）

本港第五波疫情仍然嚴峻，市民留家抗疫時間大增。消委會今日（23日）宣布，將由3月25日起，舉行一連串的午間講座及工作坊，分享貼地實用的防疫、消費、生活貼士，題目包括精明選購防疫及消毒產品、網購風險等。

消委會表示，市民對防疫物資及日用品需求再次提升，加上學生提早放暑假，打工仔在家工作，生活和消費模式均有翻天覆地的轉變。為與市民共度抗疫時刻，將於3月25日起舉行多個午間講座及工作坊，主題包括：

實用抗疫錦囊：一連兩場《實用抗疫錦囊》講座提供小貼士，教你如何精明選購、使用防疫及消毒產品

精明消費秘訣：消費券有甚麼「中伏位」﹖上網購物和消閒應注意事項

疫下生活提升：教你如何揀選食物、食材，吃得健康又安心；探討防疫與環保可否並存

「消委會x 綠在深水埗」親子環保工作坊：善用家中廢物，製成有用的清潔用品、示範以雞蛋殼製作馬賽克

市民可按此瀏覽講座日期、時間及更多詳情

活動均以廣東話及Zoom視訊會議方式進行，費用全免。市民可在網上報名，並可同時參加多場活動，每場名額有限。有興趣的市民可到消委會網站報名。

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責任編輯：黃悅晴