【逝者代言人】升讀港大被名校出身同學看不起 　黃子桐追演藝夢棄哈佛進修機會

▲ 黃子桐在《666永: 逝者代言人》見解獨到。

J2節目《666永: 逝者代言人》透過昔日在香港發生過的恐怖命案，來讓大家認識到法醫如何憑科學鑑定來釐清死者的死因，為死者取回公道，更請來法醫等專業人士分析案情，主持除了陸永外，還有黃子桐（Rachel），在節目中她分析犯罪份子的心理狀況和犯案動機非常獨到，表現亮眼！

Rachel畢業於港大犯罪心理學系，畢業後在醫療機構任職，更獲老闆嘗識供她到哈佛大學進修，回港幫手管理醫療機構，但後來Rachel因為追夢而放棄，因為她熱愛演藝工作，加上性格外向又厭倦朝9晚6的OL生活，所以希望趁年輕作出多方面嘗試，繼續留港追夢！

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Rachel參選2018年度香港小姐競選而入行，12強止步，後來簽約無綫成為藝員，近來她擔任《666永: 逝者代言人》主持，在大學獲得的知識得以發揮，她接受TOPick專訪時，娓娓道來選讀這科的原因：

自細鍾意睇偵探、犯罪類電影，加上喜歡研究人性同心理學，跨學院主修犯罪心理學都幾大挑戰，好多同學都有law或者心理學背景，當時我下了好多苦功去惡補。

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非名校出身被看不起

翻查資料Rachel就讀的中學，非本地傳統名校，只是普通中文中學，問到她升讀港大後，是否要比其他同學更努力？她說初到港大因為自己非名校出身而感到自卑，甚至被同學看不起，而就讀的中學都只有她一人升讀港大：

港大比較有階級觀念，曾經被名校學生睇唔起，好彩我都比較外向活潑，識咗好多外國學生，慢慢就融入到港大嘅culture。

其實Rachel在中學時期積極參加很多聯校課外活動，還被老師發現是資優生 ，成為「香港資優教育學苑」成員，所以中學時期已經擴闊眼界，這個對於她入讀港大後甚有優勢。作為「娛圈學霸」的Rachel還向應屆考生分享讀書心得，她表示考試最重要保持好的心理質素：

操多點past paper，要有好的作息才會增強記憶力，公開試心理質素好重要，緊張易失分，最緊要保持平常心。

對於她放棄入讀哈佛大學，自己有沒有後悔決定，她說：「會覺得可惜，但沒有後悔。」

半工讀差點抑鬱



現正在中大醫學院就讀公共衞生碩士課程的Rachel，深知演藝工作是她的夢想，但亦都知道工作和收入不穩定，所以為自己鋪定後路，今年9月將會畢業的她，回想起去年一路讀書一路拍攝，差點抑鬱，更試過連續48小時工作再接住上堂，不過靠住堅強的性格捱過來。

她表示已經有私營醫療機構洽談中，希望聘請她做管理層，但她說還是希望繼續追夢：

我都係鍾意演藝工作比較多，希望公司俾多啲機會我！

Rachel今年繼續她的半工讀生活，坦言非常忙碌，現在趕拍《破毒強人》飾演便裝警員，跟張曦雯有對手戲，不過因為疫情暫時停拍，她希望快些恢復拍攝。

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記者:陳麗薇