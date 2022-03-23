【死亡個案】 再多205宗死亡個案　29歲男甲狀腺風暴後入院確診亡

▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業（資料圖片）

本港第五波疫情持續，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今（23日）下午於疫情記者會表示，再多205宗死亡個案，令今波疫情累計死亡個案共6,356宗；衞生防護中心分析今波疫情死亡個案，整體死亡率為0.59%，未完成接種疫苗的病死率是1.69%，相對接種2劑或以上的0.1%有17倍差別；在80歲或以上長者中，未完成接種疫苗的病死率是11.25%，相對接種2劑或以上的3.22%，有3.5倍差別。

今波疫情死亡個案年齡介乎11個月至112歲，年齡中位數為86歲，其中7宗兒科病人、253宗是18至59歲成年人，佔整體4%，1588宗是60歲至75歲長者，佔整體25%；餘下4,299宗是80歲或以上，佔整體71%。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，過去24小時有170名病人死亡，涉93男77女，介乎29至106歲，82來自院舍、106人無打針、41人打一針、19人打了兩針、4人打三針，162人為65歲以上。昨日4名年輕病人離世：

30歲女： 冇打針，有長期病，行動不便，3月18快測陽性，3月19日入仁濟，發燒、氣促，不清醒

58歲男，冇打針，長期病，居院舍，3月9入院，因咳、氣促、發燒，有肺炎，治療至陰性，3月21日惡化

58歲男：打2針，有末期癌症，2月7因氣促入瑪麗醫院，2月9日轉院，一直要抗生素及聞氧氣，3月21日確診，

29歲男，打2針，有甲狀腺失調，1月7日求醫，發燒2周，有腳腫，氣促，診斷係甲狀腺風暴，抗生素，3月3日測試陽，3月22日急劇惡化，同日離世，死因不肯定

因數據滯後，有35人於3月7日至21日離世，涉21男14女，年齡介乎52歲至102歲。

此外，現時有11,485名病人留醫，過去24小時新增38名病人情況危殆，當中23人沒打針，目前有73人情況嚴重，103名危殆病人於深切治療病房留醫。過去一日有1458人出院，20多人入院篩查發現確診，40病人被列為密切接觸者；另醫管局累計共20184名職員曾確診，其中14859已返回工作崗位。

院舍方面，昨再多1間安老院舍出現1名院友個案，第五波共781間安老院舍受影響，其中72間安老院舍在過去2周出現個案或爆發，佔整體9%，涉1780名院友、342名員工；殘疾院舍方面，第5波累計有283間受影響，其中44間在2周內新增，佔全港13%，涉810院友及280員工；死亡個案涉及院舍增加至3,370宗。

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記者：鄧凱文