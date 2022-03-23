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【緋聞女王】林欣彤高調與Anton拍拖放閃　Anton大玩女友視角超甜蜜

娛樂 16:39 2022/03/23

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林欣彤與Anton因拍攝MV而撻着。

4人樂隊ONE PROMISE的鼓手Anton（馮卓然）早前確診患上新冠肺炎，感染了歌手林欣彤（Mag）因而爆出二人的同居關係，及後Anton承認與Mag的戀情。

但曾與他拍拖七年的女友Christy則屢次暗示Mag介入二人關係，更曾指對方因為羨慕她和Anton的感情最終決定出手「爭取」幸福。不過事後Anton為了護花，強調與Christy分手後先開展新戀情。

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【三角戀情】Anton前女友再發文暗示男友被硬搶　疑指林欣彤：羨慕到要出手「爭取」幸福

高調拍拖放閃

雖然戀情備受爭議，不過愛得甜蜜的Mag與Anton一於懶理，這天更出街拍拖齊齊歎茶，雖然他們未有同框合照，不過各自甫出同一場景的歎茶照。

其中Anton更大玩女友視角，不但大擺Chok爆甫士，而且臉上流露出甜蜜笑容，並留言指自己不會理會別人意見，因為自己有自信，而Mag亦留言公然打情罵俏：「十問十唔應的自信」，可見二人現時拍拖生活很開心。

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確診爆戀情

其實據知Anton本有位拍拖7年的圈外女友Christy，但去年自參演Mag的歌曲《鐵樹》MV後撻著，二人更被拍得多次結伴去演唱會。

隨後，在大半年來更無間斷在社交網有親密互動，終因患上新冠肺炎，感染了Mag後，被爆出戀情。 

撰文 : TOPick柴犬出動

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