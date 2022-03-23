【新冠肺炎】徐樂堅：第五波疫情已有107萬人確診　仍有28萬70歲以上長者未接種

▲ 第五波疫情持續。（馮漢柱攝）

第五波疫情爆發，本港今日確診新冠肺炎個案有12,240宗。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指出，第五波疫情至今有107萬宗個案，包括核酸檢測及快速測試檢測出來，高峰在三月初，而過去三日的確診數目為1.4萬至1.2萬宗。

而安老院舍也是受影響嚴重，直至昨日有780間安老院舍有疫情，佔9成，3.4萬院友感染，佔45%，員工8700人，佔29%。同樣高峰在3月初，從每日3000-4000院友員工感染，過去3日只有每日500宗確診，已經有回落。疫苗接種對院舍減低重症、感染有重要作用，而截至3月18日，為全港院友接種最起碼1劑的疫苗，大約接種率達55%，部分因為感染還未能接種，目標是4月底為合資格的院友接種疫苗，直至接種率達9成。

他感謝幫手接種的醫護，包括醫療機構、外展隊等，以及幫手的院舍工作人員及院友的家人，另外他繼續鼓勵院友合適的都要接種疫苗。另外70歲以上的長者接種率是70%，大約28萬未有接種疫苗，他呼籲這些長者盡快接種，希望可以在4月底之前，70歲以上長者的接種率達到9成。

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記者：袁澍