【上訴駁回】涉堵路抗議翠雅山房作隔離營　男生判更生中心上訴駁回

▲ 男生涉堵路及襲警被判更生中心，高院今就定罪及判刑駁回上訴。資料圖片

19歲學生抗議政府徵用饒宗頤文化館翠雅山房作隔離營時，涉堵路及襲警，經審訊後被裁定公眾地方造成阻礙及襲警罪成，被判處更生中心。涉案學生早前就定罪及刑期上訴，高院今（23日）頒下判詞，駁回上訴。法官於判詞指，完全看不出案發時遇襲警員宣告身份後，上訴人襲擊其嘴唇何以會描述成自衛。

上訴人李佳俊（19歲，學生）早前被裁定公眾地方造成阻礙及襲警罪成。控罪指，李於2020年2月2日，在荔枝角道近美孚巴士站與其他人士聚集，導致公眾地方或交通受阻，以及涉嫌襲擊警員高恩祺。

法官張慧玲於判詞指，根據遇襲警員的證詞指，他意識到上訴人看到自己，遂大叫「警察，咪‍郁」，法官認為證供顯示上訴人當時知悉遇襲警員的身份，完全看不出在遇襲警員宣告身份的情況後，上訴人襲擊他的嘴唇何以會描述成自衛。

法官續指，遇襲警員的嘴唇有腫脹及擦傷，已顯示上訴人用力不輕。同時上訴人如何用手襲擊遇襲警員都不是關鍵之處，遂裁定上訴人有關身體接觸是否屬意外的上訴理由不成立。

法官再指，基於上述理由，駁回上訴人就定罪的上訴。而上訴方就判刑的上訴理由是建基於襲警罪被成功推翻，單純就阻礙罪判處上訴人入更新中心屬明顯過重及不合適。法官指出，既然已駁回襲警罪的定罪上訴，故有關上訴理由亦不成立，遂駁回判刑上訴。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟