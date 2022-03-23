【老婆出軌】健身教練車內捉姦痛毆情夫　妻偷食流浪漢辯稱︰上帝要我幫助弱勢

▲ 巴西一名健身教練人夫捉姦，想不到妻子竟與一名流浪漢出軌。

巴西發生一宗轟動全國的出軌事件！一名31歲健身教練人夫因晚上聯絡不上其33歲妻子，心急之下出門尋妻，豈料目睹妻子與一名流浪漢正在路邊「車震」。健身教練一怒之下拉出流浪漢痛毆，整個過程被閉路電視拍下，而老婆事後的解釋更令人難以置信。

巴西媒體《Metrópoles》報道，任職健身教練的Eduardo Alves於本月9日晚，因遲遲未見其33歲妻子Sandra Mara Fernandes回家，電話也未能聯絡上，感到十分焦急，於是出門四處尋妻，期間他走近一輛不停晃動的私家車查看，竟發現妻子正與一名流浪漢在車內上演「肉搏戰」。

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Alves氣得瘋狂拍打車窗，更打開車門將流浪漢拉下車，然後將對方壓倒在地狂毆至重傷，雙眼瘀青、臉龐腫脹。附近市民目睹事件報警，Alves最終被捕，流浪漢則被送院治理。而整個毆打過程被閉路電視拍下，片段在網上瘋傳引起轟動。

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主動獻身︰我想給你一個擁抱

女主角的出軌的對象並非富豪或型男，而是一名不修邊幅的露宿者，她事後解釋自己收到「上帝的旨意」，要以身相許去幫助弱勢社群。她續稱，自己在那名露宿者身上看到了「她老公與上帝」，於是主動上前告訴對方「我想給你一個擁抱」，之後邀請對方進入車內發生性行為。

Sandra是一名虔誠教徒，一向熱愛參與教堂活動幫助弱勢社群。當日她告訴老公，她要跟母親一起去「幫助無家可歸的人」，但直至深夜都沒有接聽電話，老公擔憂之下才出門尋妻，意外揭發事件。

▲ 33歲妻子Sandra辯稱是受到上帝感召，要「獻身」幫助弱勢社群。（網上圖片）

前夫稱前妻或有精神病

Alves向警方表示，他以為妻子被人性侵才會動武。Sandra亦已向警方解釋，雙方發生關係是出於自願。目前案件仍有待警方調查。

消息曝光後，Sandra的前夫Cleyton Costa出面維護前妻，指她非常情緒化，她的行為可能與精神病有關，希望Alves及其家人能多加體諒。

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責任編輯︰王明芳