【提防蚊患】上月白紋伊蚊誘蚊器指數維持低水平　籲市民溫暖潮濕天氣防範蚊患

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食環署今日（23日）公布，上月份全港白紋伊蚊誘蚊器指數為0.1%，繼續維持在最低的一級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況並不廣泛。雖然指數持續處於低水平，但春季天氣會較為溫暖潮濕，有利蚊子繁殖，提醒市民及早採取有效預防措施，防止蚊子滋生。



署方指，64個監察地區的分區誘蚊器指數均沒有超越20%的警戒水平。另外，上月份的白紋伊蚊密度指數為一，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為一隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量並不多。



署方又稱，在今年分3期進行全港滅蚊運動，為期四周的第一期滅蚊運動已於2月21日展開，至3月18日止，針對區內一些受關注的地點進行了一連串的清除積水及防治蚊患行動。亦聯同相關部門在蚊子滋生的旺季前，於本月10日起展開全城防蚊及滅蚊行動，集中清除潛在蚊子滋生地，並呼籲私人物業管理公司及早維修處所，減低蚊子孵化的可能；並會在雨季開始後定時以超低微量噴灑方式殺滅成蚊。



白紋伊蚊是傳播登革熱的病媒，亦可傳播寨卡病毒。登革熱常見於熱帶及亞熱帶地區，在多個東南亞國家已成為風土病，鄰近地區登革熱的活躍程度仍然高企。

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責任編輯：余思嵐