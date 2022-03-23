【清明交通】柴灣在清明節期間實施特別交通　一文看清道路管制安排

▲ 柴灣在清明節期間實施特別交通，一文看清道路管制安排。（資料圖片）

運輸署今日（23日）提醒市民，柴灣在清明節期間實施特別交通及運輸安排。由於疫情持續，署方呼籲掃墓人士盡量在清明節前後分散的日子前往拜祭，以及嚴格遵守社交距離限制，減低病毒傳播風險。

道路管制／封閉

第一階段：3月24日至26日實施的道路管制

在警方實施第一階段道路管制期間，車輛仍可繼續前往連城道以東的歌連臣角道（即由連城道左轉入歌連臣角道前往華人永遠墳場一帶）。如交通擠塞，警方在有需要時會考慮實施第二階段的道路封閉安排。

第二階段：3月27日、4月15日至18日實施的道路封閉

因應警方實施第二階段道路封閉，所有車輛由上午7時至下午6時禁止進入連城道及歌連臣角道（專線小巴第16A、16M、16X及18M號、的士、靈車、出殯行列的車輛及持有許可證的車輛除外）。

第三階段：4月2日、3日、5日、9日及10日實施的道路封閉

因應警方實施第三階段道路封閉，所有車輛由上午7時至下午6時禁止進入連城道及歌連臣角道（專線小巴第16A、16M、16X及18M號、紅色公共小巴、靈車、出殯行列的車輛及持有許可證的車輛除外）。

專線小巴服務

專線小巴第16X及18M號將視乎乘客需求而加強服務。

警方會視乎當時路面情況而調整封路範圍、交通管制及公共運輸服務改道安排。

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責任編輯：李榮忠