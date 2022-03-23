【生命鬥士】面頰腫瘤大1倍手腕腳骨癌細胞增多　父母心痛Sheldon兩輪治療無效：不會放棄

▲ Sheldon接受了兩輪治療，中段評估顯示治療無效，控制不了癌細胞。

4歲男童Sheldon患罕見癌症，小小人兒抗癌之路波折重重，去年11月抵達西班牙接受新免疫治療，可惜無效。自今年2月起，Sheldon於本港進行化療及免疫治療，預計需要做6次，已完成兩輪治療，近日出了中段評估結果，可惜治療無效，Sheldon的病況更有惡化趨勢。

▲ 4歲的Sheldon確診罕見癌症「神經母細胞瘤」第4期。（圖片：神母小戰士Sheldon FB）

患罕見癌症進行化療及免疫治療

確診罕見癌症「神經母細胞瘤」第4期的Sheldon，在本港已完成了兩輪治療，是時候作出中段評估，上星期做了電腦掃描和MIBG掃描和磁力共振。Sheldon媽媽今日（23日）在facebook專頁「神母小戰士Sheldon」發帖，她跟丈夫一如以往，以平常心等待兒子的檢查報告，雖然沒有太大的期望，但是結果仍然再一次令他倆失望，帖文以「無奈」為題，媽媽更新兒子新狀況，

面頰軟組織有一粒腫瘤大了一倍、手腕骨位置癌細胞多了、雙腿腳骨癌細胞亦多了很多。

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治療無效 癌細胞增多

整體結果暫時估計有2種情況，一是此項化療加免疫治療對Sheldon無效，控制不了病情；二是Sheldon痛症少了，證明治療對他有部份作用，但癌細胞生長速度太快，始終控制不了。

媽媽又指出如醫生所料，以Sheldon的情況，這項治療未必對他有效，暫時亦沒有其他適合他和身體可以承受得到的治療方法。兒子的治療結果令父母感無奈和心痛，但有信仰的他們會保持正向，

我們仍然不會放棄，至少天父保守他沒有任何痛症，能正常地生活。我們正等待主為我們開的另一扇窗，嘗試用其他治療方法。

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一直很多網民關心Sheldon，媽媽在帖文感激大家提供寶貴治療和飲食意見，會逐一研究和考慮，嘗試先選取一些成功機會比較大及不影響兒童醫院常規治療的方法，她呼籲網民可提供成功案例，以便可盡快作出決定。

西班牙治療無效

Sheldon抗癌之路波折重重，他與媽媽去年11月抵達西班牙巴塞隆拿接受新免疫治療，惟經過檢查後，發現Sheldon身體出現多個腫瘤，而且迅速變大和擴散。報告結論為Sheldon身體癌細胞毒性很強，新藥治療對Sheldon無效，惟靠化療盡量控制，建議他在身體狀況容許下盡快返港。

▲ 早前，Sheldon跟媽媽一起赴西班牙接受治療。（圖片：神母小戰士Sheldon FB）

由於Sheldon此次屬復發，因此新一輪治療不再獲任何資助，醫療費用150萬全需自費，雖未知成效，但她仍會堅持嘗試，信念不變，仍然要好好珍惜與小戰士相處的時間，同時要把握每一個治療的機會。

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責任編輯︰王明芳