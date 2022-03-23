【Disney+劇集】《月光騎士》洛衫磯舉行首映禮　粉絲到場為睹Oscar Isaac風采

全球Marvel迷熱切期待，Marvel Studios最新原創劇集《月光騎士》（Moon Knight）將在下周三（3月30日）於Disney+獨家上線。

為了加強宣傳即將面世的全新英雄，整個團隊於今天中午（香港時間）出席於洛衫磯舉行的首映禮，出席的有主演奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）、伊芬鶴基 (Ethan Hawke) 及梅卡拉美維（May Calamawy）等。

幕後團隊則有聯合導演穆罕默德迪亞布（Mohamed Diab)、賈斯汀班森 （Justin Benson）及亞倫穆赫德（Aaron Moorhead），首席編劇Jeremy Slater以及執行製作人奇雲費治（Kevin Feige）等。

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全新超級英雄

首映禮現場擠滿人潮，一眾Marvel粉絲熱切期待這位全新的超級英雄降臨，希望一賭Oscar Isaac的風采！

他表示：「能夠參與是次拍攝並與伊芬鶴基、梅卡拉美維等人合作，對我來說絕對是一個恩賜。在拍攝時，製作團隊給予我們很多自由和空間去聯想及創作這個角色，很高興可以與大家一起從頭開始建構這個角色，希望各位可以看到這個角色的與別不同。」

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被譽為MCU最精彩劇集

早前團隊於歐洲多地巡迴首映，引起一輪網絡好評，表示故事充滿著懸疑的氛圍，不論在故事或拍攝手法上均與過往的Marvel系列影集風格截然不同，甚至譽為「MCU最精彩的劇集」。

對於需要一人分飾兩種人格的主角Oscar Isaac更讚口不絕，認定他在演繹這個兩極的角色時交出絕佳的演技。