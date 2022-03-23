  • 17°C
香港時間 : 2022323日 (週三) 18:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Disney+劇集】《月光騎士》洛衫磯舉行首映禮　粉絲到場為睹Oscar Isaac風采

娛樂 17:43 2022/03/23

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

全球Marvel迷熱切期待，Marvel Studios最新原創劇集《月光騎士》（Moon Knight）將在下周三（3月30日）於Disney+獨家上線。

為了加強宣傳即將面世的全新英雄，整個團隊於今天中午（香港時間）出席於洛衫磯舉行的首映禮，出席的有主演奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）、伊芬鶴基 (Ethan Hawke) 及梅卡拉美維（May Calamawy）等。

幕後團隊則有聯合導演穆罕默德迪亞布（Mohamed Diab)、賈斯汀班森 （Justin Benson）及亞倫穆赫德（Aaron Moorhead），首席編劇Jeremy Slater以及執行製作人奇雲費治（Kevin Feige）等。

最新影片推介： 劉俊謙、蔡思韵專訪

全新超級英雄

首映禮現場擠滿人潮，一眾Marvel粉絲熱切期待這位全新的超級英雄降臨，希望一賭Oscar Isaac的風采！

他表示：「能夠參與是次拍攝並與伊芬鶴基、梅卡拉美維等人合作，對我來說絕對是一個恩賜。在拍攝時，製作團隊給予我們很多自由和空間去聯想及創作這個角色，很高興可以與大家一起從頭開始建構這個角色，希望各位可以看到這個角色的與別不同。」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

被譽為MCU最精彩劇集

早前團隊於歐洲多地巡迴首映，引起一輪網絡好評，表示故事充滿著懸疑的氛圍，不論在故事或拍攝手法上均與過往的Marvel系列影集風格截然不同，甚至譽為「MCU最精彩的劇集」。

對於需要一人分飾兩種人格的主角Oscar Isaac更讚口不絕，認定他在演繹這個兩極的角色時交出絕佳的演技。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【Disney+劇集】《月光騎士》舉行記者會　Oscar Isaac演多重人格英雄直言夠挑戰性
20:52 2022/03/22
【Disney+劇集】《月光騎士》舉行記者會　Oscar Isaac演多重人格英雄直言夠挑戰性
【Disney+】Marvel《月光騎士》首輪劇評獲激讚　主角伊薩克巡迴歐洲宣傳
17:01 2022/03/18
【Disney+】Marvel《月光騎士》首輪劇評獲激讚　主角伊薩克巡迴歐洲宣傳
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】
18:00 2021/09/02
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】

你可能感興趣

【Disney+劇集】《月光騎士》舉行記者會　Oscar Isaac演多重人格英雄直言夠挑戰性
20:52 2022/03/22
【Disney+劇集】《月光騎士》舉行記者會　Oscar Isaac演多重人格英雄直言夠挑戰性
【Disney+】Marvel《月光騎士》首輪劇評獲激讚　主角伊薩克巡迴歐洲宣傳
17:01 2022/03/18
【Disney+】Marvel《月光騎士》首輪劇評獲激讚　主角伊薩克巡迴歐洲宣傳
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】
18:00 2021/09/02
【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】
娛樂行業 娛樂人物職業 Marvel 奧斯卡

最高瀏覽

【鱷魚翻生】網民網購冷凍鱷魚用刀斬頭即復活 鱷魚發狂亂爬全家尖叫大驚逃命
16:53 2022/03/22
【鱷魚翻生】網民網購冷凍鱷魚用刀斬頭即復活 鱷魚發狂亂爬全家尖叫大驚逃命
【疫下旅遊】林芊妤全家往澳洲逗留一個月　讓外傭放假照出糧Coffee獲讚好僱主
18:01 2022/03/22
【疫下旅遊】林芊妤全家往澳洲逗留一個月　讓外傭放假照出糧Coffee獲讚好僱主
【大難不死】東航客機132人空難　24歲男出發前一個決定逃離死劫
13:17 2022/03/22
【大難不死】東航客機132人空難　24歲男出發前一個決定逃離死劫