【飛虎3壯志英雄劇透】第23集劇情預告　許森表明要親手殺死董啟超

▲ 《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第22集講到許森和董啟超碰面，告知董啟超，蔡肇培已同意研發DH2，待時機成熟，自己便會將DH2親自交給董啟超。

第23集（23/3）

Mike偷偷找上Don，告知對方反恐聯盟的探員死去時，現場有第三人，然而Don表示附近CCTV都找不到有此人存在。

文知道Don和Mike會面後，大發雷霆，質問Don為何不逮捕疑犯，Don認為案件確有可疑，他選擇相信Mike。

文一怒之下，將Don開除出S Team。

S Team收到線報，得知一名新買家Alden Pat到港，準備購買DH2，於是布下嚴密監視，卻發現此人是和董啟超接觸。

軒、寶疑惑究竟DH2是杜文彬還是董啟超研製，決定繼續追查。

S Team透過監控董啟超和Alden Pat，得知二人很快就要交易。

然而交易當日，董啟超卻詭計頻出，試圖擺脫S Team的追蹤，好在軒機智識破其軌跡，最終鎖定董啟超和Alden Pat在油漆廠交易。

事關化學武器交易，S Team小心慎重，以快打慢，攻的董啟超措手不及。

最終在S Team各隊員默契配合下，董啟超的手下被制服，董啟超則僥倖逃離。

董啟超驚魂未定，卻見許森出現在自己面前。

董啟超本以為遇到救兵，怎料許森卻終於揭開他真正面目，他此次回港，其中一個目的便是要向生父報仇，當年董啟超拋棄髮妻，更令其慘死于許森面前。

多年來許森一直仇恨董啟超，如今終於有機會。

許森說完後，親自動手殺死董啟超。

《飛虎3壯志英雄》第22集劇情 上一頁

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