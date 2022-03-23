【第五波疫情】西九文化區將重開　故宮文化博物館部分展廳工程因疫情稍延誤

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西九文化區管理局今日（23日）表示，為配合政府分3階段放寬社交距離措施，會為重開M+和表演藝術設施做好準備，詳情會於稍後公布。另原定於今年1月7日至4月20日在西九表演藝術場地舉行的所有表演節目和活動會延期或取消，部分節目改以網上形式進行，正著手計畫重開區內的表演藝術場地，並將於短期內公布安排。

管理局指，因近日疫情嚴峻，演藝綜合劇場 L1 和 L2 工程受到影響，L1 綜合地庫合約的餘下工程（包括柯士甸道西的公共基礎設施和通風結構的建造工程），預計將稍延至今年第2季完成。L2演藝綜合劇場合約的上層建築工程繼續在一樓樓層施工。

另外，香港故宮文化博物館已順利竣工，惟部分展廳裝修工程稍為延誤，部分工程物料未能按時付運到港，館方已制定應對措施，調整工程計劃，爭取香港故宮文化博物館於7月向公眾開放。

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責任編輯：余思嵐