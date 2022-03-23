  • 17°C
香港時間 : 2022323日 (週三) 18:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】西九文化區將重開　故宮文化博物館部分展廳工程因疫情稍延誤

社會 17:40 2022/03/23

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

西九文化區管理局今日（23日）表示，為配合政府分3階段放寬社交距離措施，會為重開M+和表演藝術設施做好準備，詳情會於稍後公布。另原定於今年1月7日至4月20日在西九表演藝術場地舉行的所有表演節目和活動會延期或取消，部分節目改以網上形式進行，正著手計畫重開區內的表演藝術場地，並將於短期內公布安排。

管理局指，因近日疫情嚴峻，演藝綜合劇場 L1 和 L2 工程受到影響，L1 綜合地庫合約的餘下工程（包括柯士甸道西的公共基礎設施和通風結構的建造工程），預計將稍延至今年第2季完成。L2演藝綜合劇場合約的上層建築工程繼續在一樓樓層施工。

另外，香港故宮文化博物館已順利竣工，惟部分展廳裝修工程稍為延誤，部分工程物料未能按時付運到港，館方已制定應對措施，調整工程計劃，爭取香港故宮文化博物館於7月向公眾開放。

【TOPick診症室】疫下兒童難學習社交技巧　專家拆解4個重要階段

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【5區污水陽性】北區、元朗多個屋苑派快測包　涉嘉湖山莊、黃埔花園等
今日 15:12
【5區污水陽性】北區、元朗多個屋苑派快測包　涉嘉湖山莊、黃埔花園等
【第五波疫情】今日新增12,240宗確診及陽性個案　第5波至今已逾107.5萬人感染【不斷更新】
今日 17:14
【第五波疫情】今日新增12,240宗確診及陽性個案　第5波至今已逾107.5萬人感染【不斷更新】
【欺詐罪】涉訛稱與社福機構眾籌買快測包贈基層　警方拘捕2名男子
今日 16:17
【欺詐罪】涉訛稱與社福機構眾籌買快測包贈基層　警方拘捕2名男子
【提防蚊患】上月白紋伊蚊誘蚊器指數維持低水平　籲市民溫暖潮濕天氣防範蚊患
今日 17:15
【提防蚊患】上月白紋伊蚊誘蚊器指數維持低水平　籲市民溫暖潮濕天氣防範蚊患

你可能感興趣

【5區污水陽性】北區、元朗多個屋苑派快測包　涉嘉湖山莊、黃埔花園等
今日 15:12
【5區污水陽性】北區、元朗多個屋苑派快測包　涉嘉湖山莊、黃埔花園等
【第五波疫情】今日新增12,240宗確診及陽性個案　第5波至今已逾107.5萬人感染【不斷更新】
今日 17:14
【第五波疫情】今日新增12,240宗確診及陽性個案　第5波至今已逾107.5萬人感染【不斷更新】
【欺詐罪】涉訛稱與社福機構眾籌買快測包贈基層　警方拘捕2名男子
今日 16:17
【欺詐罪】涉訛稱與社福機構眾籌買快測包贈基層　警方拘捕2名男子
M+ 西九文化區管理局 故宮 表演藝術 西九文化區 文娛藝術 博物館 香港

最高瀏覽

【鱷魚翻生】網民網購冷凍鱷魚用刀斬頭即復活 鱷魚發狂亂爬全家尖叫大驚逃命
16:53 2022/03/22
【鱷魚翻生】網民網購冷凍鱷魚用刀斬頭即復活 鱷魚發狂亂爬全家尖叫大驚逃命
【疫下旅遊】林芊妤全家往澳洲逗留一個月　讓外傭放假照出糧Coffee獲讚好僱主
18:01 2022/03/22
【疫下旅遊】林芊妤全家往澳洲逗留一個月　讓外傭放假照出糧Coffee獲讚好僱主
【大難不死】東航客機132人空難　24歲男出發前一個決定逃離死劫
13:17 2022/03/22
【大難不死】東航客機132人空難　24歲男出發前一個決定逃離死劫