【金宵大廈2】最新預告片曝光　李施嬅陳山聰平行時空再續前緣

▲ 《金宵大廈2》預告片。

TVB劇集《金宵大廈》於2019年播出時引起熱話，相隔3年後《金宵大廈2》將於下個月4月4日播出，而且同樣由原班人馬的陳山聰、李施嬅和張彥博等演出，加上施嬅還會獻唱劇集插曲《相愛萬年》，令很多觀眾大表期待。

TVB官方發布《金宵大廈2》最新預告片，片段可見充滿奇幻和浪漫，而今次劇集亦加入了不少新面孔，如胡鴻鈞、伍詠薇和蘇皓兒等，相信內容必定精彩。

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轉世續前緣

據知，今次《金宵大廈2》的創作概念是「平行時空」，即是有兩個香港，兩座金宵大廈。

陳山聰的角色將會由保安員阿蕭「轉世」變成了《金宵大廈2》的咖啡店店主「Maurice/Joey」；李施嬅則會由空姐Alex「轉世」變Maurice的女友Ella。

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黑貓「靚寶」繼續登場

從預告片中可見，本身在《金宵》演書店老闆林哥仔的張彥博，跟陳山聰說︰「我哋都真係幾有緣。」陳山聰反問︰「你識得我㗎？」

陳山聰則作旁白說︰「金宵大廈就好似一個人咁，佢識得思考，識得回應人生。」

另外，新加入的胡鴻鈞和伍詠薇亦在片中騷出陰森一面，令人期待。

最後片尾當然不少得有黑貓「靚寶」出現，牠繼續會在金宵大廈神出鬼沒，而且有靈通的預感。