【強制檢測】衞生防護中心解釋納入強檢公告準則　兩類人士強檢公告下無需檢測

▲ 徐樂堅指強檢以核酸檢測為金標準，過去7天較多個案大廈或列強檢

本港第5波疫情於高位橫行，港府昨（22日）起重發強檢通告，詳情請看：下一頁；衞生署衞生防護中心總監徐樂堅多次強調，強檢公告是以核酸檢測為金標準，有2類人可毋需前往檢測，包括3個月內經核酸檢測確診，或已向衞生署申報快測驗出陽性的個案，因擔心前往檢測站做核酸檢測期間會播毒或驗出體內殘餘病毒。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮亦解釋納入強檢公告的準則，現時以是住宅大廈為主，中心透過核酸及快測陽性兩平台得到資料，分析過去7天內較多個案出現地方，經篩選後納入強檢名單，已納圍封強檢的大廈或場所除外；他舉例，昨日10座納入強檢的大廈在過去7日都有逾50宗個案。

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記者：鄧凱文