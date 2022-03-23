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【疫下求助】涉打999虛報635次　男子承認浪費警力判囚16周賠款10萬

社會 18:01 2022/03/23

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（資料圖片）

警方今日（23日）表示，999報案中心於去年8月至12月期間，共接獲約635次的虛報，拘捕1人，被控6項虛報浪費警力，今日於西九龍裁判法院被判囚16個星期及須賠償10萬元。

警方指，虛報內容涉指深水埗及長沙灣區內6個地點有人打鬥及有人受傷，經調查後未有發現相關案件，亦沒有人受傷，懷疑有人虛報案件。案件交由深水埗警區重案組第二隊調查。人員經深入調查後，於去年12月成功拘捕一名26歲本地男子，其後向他控以6項「虛報而導致浪費警力」罪。

警方提醒市民，虛報案件不但影響警方處理緊急事故的效率，亦可能會導致真正需要協助的市民得不到適當的緊急服務。根據《刑事訴訟程序條例》，虛報而導致浪費警力為嚴重罪行，一經定罪最高可被罰款2000元及監禁6個月。

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責任編輯：余思嵐


 

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