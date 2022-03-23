【大學校歌】城大推出校歌新章節鼓勵師生放眼世界　由校長郭位親自填詞

▲ 城大推出校歌第二章「科創入世」。（城大提供）

香港城市大學去年推出新校歌，校方今日（23日）宣布，推出校歌第二章「科創入世」，由校長郭位親自填詞，傳達校方致力推動教研合一、教育為本的決心。

城大去年推出的新校歌名以「學研出塵」為主題，展現校方提倡多元文化、融和學術研究的精神；新公布的第二章則以「科創入世」為主題，鼓勵師生放眼世界，將所學成果貢獻社會。新校歌續用原創曲譜，歌詞由郭位親自創作，以普通話唱出。郭位說，兩章校歌的歌詞彼此唱和，意境互相呼應，譜寫出城大的特色和精神，以及校方對大學的期望和師生的鼓勵。

完整歌詞如下：

大學之道 教研合一

九龍爭艷 政教分離

繁花塵世 心誠則怡

格物致遠 義理致和 堅毅凜然志氣

慎思明辨東西

吾校毓秀 堂堂大器

銀河川流不息 共尊德厚 無限知惜

吾校毓秀 堂堂大器

繁花塵世 心誠則怡

格物致遠 義理致和

城大說，校歌新一章的音樂錄像，邀請逾60名學生及校友及一眾管理層出演，可按此觀看。

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責任編輯：黃悅晴