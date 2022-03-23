【保護兒童】4名警員涉與15歲女童非法性交被捕　兒童權利委員會：十分關注警員不是以強姦罪被捕

▲ 4名警員涉與15歲女童非法性交被捕，兒童權利委員會：十分關注警員不是以強姦罪被捕。（資料圖片）

早前，4名警務人員涉嫌與一名15歲女童非法性交被捕，正停職接受調查。香港兒童權利委員會今日（23日）表示，極度關注事件，稱行為完全不能接受，指性剝削和強姦兒童對受害人的權利和福祉有著毀滅性及深遠的影響，對此暴行應該採取零容忍的態度並時刻警剔。

香港兒童權利委員會發表聲明表示，特別關注案件涉及不只一名警員，而是四名來自兩個不同警局的警員，而且十分關注警員不是以涉嫌觸犯量刑標準較高的強姦罪而被捕。委員會指，警察在社會中獲信任，是守護兒童免受剝削的前線，警察剝削和虐待兒童，是直接損害兒童、公眾對警察的信任，削弱警察在保護兒童方面發揮關鍵作用的能力。

委員會表示，案件反映警隊需要就兒童權利和保護兒童工作上加強訓練，在招募過程加強審查。同時，要求警務處處長在「性罪行定罪紀錄查核」以外，制定更全面及有效的面試和背景審查措施，以杜絕會傷害兒童的人士加入警隊。警隊及社會必須培養保護兒童的文化，避免同類事情再度發生。

委員會又指，女童年齡低於合法同意性行為的年齡，且明顯受到一班比其年長的男性操控及剝削。非法性交這些不合事宜的性罪行法例在過去五十年從未被檢討或更新，委員會呼籲政府立即責成法律改革委員會全面檢討保護兒童法例，以確保保障兒童權利的原則和法規有應用其中，並呼籲政府盡快落實法律改革委員會就性罪行檢討的建議。

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責任編輯：李榮忠