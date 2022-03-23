【趙無極】M+獲贈藝術大師趙無極12件作品　迄今亞洲博物館獲贈數目最多

▲ 《無題》 1969年 石版印刷。（M+博物館提供）

西九文化區管理局今日（23日）表示，因應港府採提出分三階段放寬社交距離措施的路線圖，管理局會為重開M+和表演藝術設施做好準備，詳情會於稍後公布。

局方指，早前法籍華裔藝術大師趙無極與第二任妻子陳美琴的女兒趙善美，捐出趙無極一批重要作品，獲捐贈的12件作品包括9幅版畫、2幅油畫及1幅水彩畫，創作年份最早為1945年，最晚至2005年，幾近涵蓋整個趙無極的創作生涯，為迄今亞洲博物館所獲贈趙無極最多作品的一次。

今次捐贈的作品涵蓋趙無極創作生涯的各個階段，趙無極氣勢磅礴的抽象油畫享負盛名，這些作品的色彩和光線運用恢宏瑰奇。他的版畫和水彩畫則較含蓄細膩，但在色彩、技法和構圖方面，也不乏抒情及豪邁奔放的表達。

這次捐贈的版畫和水彩畫展現了這位藝術家融會動作抽象、優雅線條及材料質感的手法。這些特色也見於兩幅油畫，它們代表了趙無極早期對於抽象的探索。

M+稱，趙無極是舉足輕重的現代藝術大師，亦是二十世紀中後期國際藝壇的翹楚。他以中國傳統美學融入歐洲藝術媒介，獨步巴黎藝術界，是受一代又一代中國藝術家景仰的典範和先驅。

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【第五波疫情】西九文化區將重開 故宮文化博物館部分展廳工程因疫情稍延誤

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責任編輯：余思嵐