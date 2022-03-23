【KO便秘】男子便秘20天5公斤宿便　醫生徒手挖出糞便緩解【附通便食物】

▲ 男子便秘20天5公斤宿便，醫生徒手挖出糞便緩解。

不少都市人都有便秘問題。台灣一名58歲男子，約20天沒有排便，經電腦斷層掃描後，發現他體內有約5公斤重的宿便，一路向上頂到了橫隔膜、胸腔，甚至心臟，最終要靠醫生用手指將糞石揑碎並挖出。

中國醫藥大學新竹附設醫院近日於facebook專頁分享一則病例，一名58歲男子約20天沒有排便，直到腹脹無法忍受前來求診。大腸直腸外科醫生張巨成初步以肛門指檢，發現男子體內有如石頭般的重物壓在骨盆腔，擔心可能是腫瘤造成阻塞，故立即安排進行電腦斷層掃描。

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結果發現男子有異於常人約80厘米的乙狀結腸，更約有5公斤重的宿便，一路向上頂到橫隔膜、胸腔，甚至心臟。張醫生表示，男子當時約有6x6厘米的糞石，塞在大腸和乙狀結腸交接的地方，因此只能透過手指將糞石捏碎，花了約10分鐘，將大糞石慢慢挖出來。男子回家排了十多次大便後，終於將20天的宿便排出。

張醫生指出，便秘是相當普遍而且困擾的問題，建議患者要多攝取蔬果纖維，水分，以及多運動，才能改善便秘，同時，也要注意排便習慣是否改變。

他又提到，部分人有乙狀結腸過長的問題。乙狀結腸是大腸的最後一段，後面銜接著直腸和肛門，有可能是先天因素，但大多原因未明。平時大多不會有症狀，但有可能會造成便秘或扭轉的問題。乙狀結腸扭轉更是需要急診處理的急症。他提醒，如有任何問題，應及早求醫接受檢查，以區分便秘或腫瘤阻塞。

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責任編輯：羅嘉欣