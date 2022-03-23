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【暫緩追租】趙式浩：租戶「保護期」後無力交租風險由小業主承擔　倡政府直接向小租戶提供租金援助或貸款

政治 18:25 2022/03/23

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香港地產及建造業關注組召集人趙式浩。（經濟日報資料圖片）

對於政府提出立法暫緩追租3個月，香港地產及建造業關注組召集人趙式浩質疑，目前做法是「政府充當『闊佬人』、風險由業主承擔」，擔心小業主最終未能追回租戶欠租，建議當局改為直接向中小企租戶，提供租金援助或貸款。

趙式浩指出，自今年初疫情爆發至今，已有不少租戶沒有能力繳付租金，出現拖欠業主租金的情況。他舉例指，假設在法例生效前，租戶已欠租2至3個月，連同「保護期」的3個月租金，即使今年中社會開始復常，質疑租戶在「保護期」過後，是否有能力一次過歸還拖欠近半年的租金；又擔心有租戶最終結業了事，變相由小業主承擔所有損失。

他坦言，並非所有業主均為大財團或地產商，當中有不少只是小業主，即使當局聆聽意見後，提出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」、「預先批核還息不還本」等計劃，但對業主而言亦是債務，形容「政府充當『闊佬人』、風險由業主承擔」，變相由業主負起相關責任。

他又表示，自疫情爆發開始，本身有不少業主與租戶，已就租金安排達成新協議，未能受惠於當局在最新修訂提出，在「保護期」內就租金達成新協議，可豁免於條例下的暫緩追租安排。他又擔心，今次做法會對《基本法》第105條，有關對私人財產權利的保護，造成衝擊。

趙式浩指出，租戶無能為力支付租金的原因，是在於疫情爆發和受防疫措施所限制。他預計，政府已在立法會取得足夠支持，相信條例草案將會獲得通過，建議政府未來應做好「谷針」工作，讓整個香港社會達至群體免疫，以致經濟活動能得以恢復，形容這才是真正治本的做法。

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記者：胡偉明

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