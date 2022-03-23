【居屋2022】周四晚上7時截飛　逾廿萬申請至少23人爭1伙

▲ 北角驥華苑開則四方可望海。（資料圖片）

新一期居屋7個屋苑8,926伙，明晚（24日）7時截止接受申請。房委會最新收表逾20.6萬份，平均約23人爭一伙。另外白居二也於同日截表，目前已收表逾10萬份。

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房委會正推售7個新屋苑共8,926伙，包括近年罕見的港島海景新盤北角驥華苑，九龍區有土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑；新界區就有東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑，全以市價51折推售，屬近年折讓最大，售價約由124萬至531萬元不等。

截至今午5時，房委會累計接獲約1.28萬份居屋或白居二紙本申請表，居屋網上申請累計19.4萬份，超額認購近23倍。公眾可於即日起在房委會指定網站瀏覽或下載申請表，以及售樓資料簡介等。

這批新盤料今年第二季攪珠，第四季揀樓。其中驥華苑比鄰私樓項目「海璇」，折後平均呎價約9,950元創居屋新高，預料享有海景的中高層及大單位呎價勢破萬元。今期的綠白表配額維持四六比；白表家庭入息限額6.6萬元，資產上限185萬元，單身減半。配額方面，「家有長者」有2,700個，一人申請900個。

今期開始居屋會收緊轉售限制，盼遏抑炒賣。業主置業首5年，不准貴過原價賣樓；於首次轉讓日期起計第5年後，才可未補價於第二市場轉售單位，較以往3年限制延長兩年。之後買家置業滿15年之後，才可補價後自由轉售，較以往10年限制再拉長5年。

除了新居屋，房委會亦一併推售火炭彩禾苑和皇后山山麗苑餘貨，房協亦出售3個資助房屋項目27個餘貨單位，分別位於將軍澳翠嶺峰、屯門翠鳴臺及沙田綠怡雅苑。另外新一批租置公屋餘貨也會推售，惟只售予綠表人士，這批單位定價介乎約14萬至126萬元，折扣由13折至17折不等。

白居二計劃方面，今期配額維持4,500個，家庭與一人申請配額比例9：1，最新收表逾10萬份。

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記者：吳卓峰