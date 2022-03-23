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【DSE2022】考生打3針加康復抗體仍擔心復陽　倘設特別考場可保入大學機會

社會 18:41 2022/03/23

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疫情下的自修假期，應屆文憑試考生符同學多數留家溫習，盼最後衝刺爭取大學入場劵。（受訪者提供）

政府目標中學文憑試（DSE）如期4月22日開考，當局上月公布不設竹篙灣檢疫中心考場，惹不少考生憂慮須檢疫、中招或快測「假陽性」致喪失考試機會。教育局今（23日）表示正探討設立特別考場的可行性，有DSE考生形容是好消息，雖自己已打3針及曾染疫康復也擔心復陽，若以校內成績評估恐失大學入場劵，故新安排有助減輕壓力，以免多年來努力白費。他亦希望當局交代細節，如考試當日發現快測陽性後前往特別考場的交通安排等。

應屆考生符同學向TOPick表示，自己早於去年已打兩針新冠疫苗，今年1月打第3針後相隔兩月，本月初仍不幸染疫。

他坦言自己在校內模擬試（Mock Exam）「失手」，最佳5科只有15分，欲趁自修假期（Study leave）作最後衝刺，目標在文憑試衝上20分成績，

我想用呢2，3個月衝刺攞好成績，但唔小心陽性就無得去考，呢兩三個月努力無咗。如果以校內成績計，好可能上唔到大學，要讀副學士。

目前當局尚未敲定是否設立特別考場，符同學形容此安排對考生而言十分重要，他說：

對於成個中學都係度為文憑試努力嘅同學，如果突然間唔好彩中咗又無得考，可以話係浪費咁多年嘅努力。

不過，對於考試當日早上快速測試陽性後是否自行乘車去特別試場，以及有重症或頭暈等的考生是否有權選擇應考與否，他希望政府能釐清有關細節。

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記者：馮琪雅

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