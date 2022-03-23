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【新冠疫苗】再多3宗曾於離世前14日內接種疫苗死亡個案　13歲少女打復必泰後胸痛

社會 18:47 2022/03/23

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市民西灣河體育館接種疫苗。（林宇翔攝）

本港新冠疫苗接種計劃持續，衞生署指，截至3月20日的過去一星期，共接獲3宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名82歲女子和兩名分別55歲及85歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

衞生署續指，過去一周共接獲39宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，包括一名13歲女生，她在接種復必泰疫苗後一日內出現胸痛，情況穩定；當中並沒有醫管局呈報、涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至3月20日晚上8時，本港市民合共接種了約1,453萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約646萬名，當中包括91.5%的12歲或以上人口。衞生署共接獲7,212宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.05%；就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括86宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0006%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

另外，截至3月20日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結53宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為13宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘20宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

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責任編輯：黃悅晴

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