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【聲夢傳奇】JW+Chantel+Yumi+Windy齊開網上音樂會　姚焯菲自爆有壞習慣

娛樂 19:18 2022/03/23

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《Concert Watch From Home》音樂會。

JW王灝兒在昨晚（3月22日）聯同聲夢Chantel姚焯菲、Yumi鍾柔美、Windy詹天文3位小花，在網上平台直播舉行音樂會《Concert Watch From Home》。

當晚演出，由JW以首本名曲《矛盾一生》 、《自由飛翔》 打頭陣，JW更以歡迎香港小姐進場的方式介紹Chantel、 Yumi、 Windy出 場，還笑問三人有否考慮參選「香港小姐」 。

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氣氛熾熱

當中，Yumi稱滿18歲時會考慮，JW反應雀躍，表示大力支持。Chantel、Yumi、Windy更演繹多首電視劇《青春本我》的歌曲，而該劇的同學仔李紹堅及Eden劉展霆更為Yumi的新歌《 Breakin' My Heart》伴舞。

另外，JW亦帶來其新歌《納斯卡線》。其後，Chantel、Yumi、Windy更演繹了近期熱話的金曲《難得有情人》，三人更與JW合唱《心急人上》 、《隆重登場》令全場氣氛熾熱。

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與粉絲互動

演唱會期間還加插與粉絲互動、點歌環節，有粉絲追問Chantel、 Yumi、Windy的擇偶條件，她們不約而同地說要志趣相投、專一及合得來。

另一位粉絲則問她們的壞習慣，其中Chantel竟說是「沖涼後唔吹頭」，即時被JW老師「勸喻」一定要「吹頭」，因會影響健康；更有粉絲準備了「快問快答」遊戲，問偶像寧可「雙下巴」還是「大肚腩」，Chantel、Yumi Windy均說 寧可「雙下巴」，只有JW選擇「大肚腩」，令大家笑聲不絕。

撰文 : TOPick柴犬出動

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