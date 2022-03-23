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【臨時失業支援】港府指首日申請反應熱烈　截至傍晚6時已收逾6.5萬宗申請

社會 19:33 2022/03/23

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運頭塘鄰里社區中心會堂設有服務中心。 （譚以諾攝）

港府為短暫失業合資格人士提供臨時失業支援，一筆過發放1萬元，共涉款30億元，今日（23日）起接受申請，為期三星期。港府表示，首日申請反應熱烈，截至傍晚6時，共已收到65,800宗申請。

政府發言人說表示，網上申請系統今日早上8時啓用，整日運作暢順。發言人說，合資格人士可於4月12日晚上11時59分前，前往網上申請系統，提醒申請人填寫網上申請表前，應先預備好所需的資料和文件，申請前可先參考示範影片，了解申請方法及所需資料。

另外，相關計劃網站載有申請資格、申請程序、守則及條款和承諾等資料。市民亦可以發送電郵至enquiry@tur.gov.hk查詢、使用計劃網站的即時對話功能或致電熱線183 6128。熱線由3月18日運作至今，共收到約62,000個查詢，主要關於計劃的申請資格和申請手續。申請人如須專人協助，亦可以透過熱線預約前往其中一個服務中心。

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責任編輯：黃悅晴

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