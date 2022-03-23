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【第五波疫情】運輸署為跨境司機進行快速核酸測試　昨日共發現8宗初步陽性個案

社會 19:45 2022/03/23

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當局昨日於各陸路口岸發現8宗初步陽性個案。（資料圖片）

為減低疫情外溢的風險，運輸署於各陸路口岸為跨境貨車司機進行快速核酸測試，當局今日（23日）表示，昨日共進行1,029次快速核酸檢測，發現8宗初步陽性個案。

運輸署由2月28日起，在各陸路口岸安排專人，為跨境貨車司機進行測試，並由3月20日開始使用快速核酸檢測。運房局指，會將8宗初步陽性個案通知衛生署以作跟進。

另外，運房局說，根據內地當局的資料，昨日深圳市運輸跨境物資約3,350個標箱，約23,740噸貨物，其中生鮮食品類約200噸），非生鮮類約23,540噸）。至於鐵路貨運方面，目前以運載防疫抗疫物資為主。昨日有18個標箱共50噸物資運抵香港。

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責任編輯：黃悅晴　　 

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