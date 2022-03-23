【第五波疫情】運輸署為跨境司機進行快速核酸測試　昨日共發現8宗初步陽性個案

▲ 當局昨日於各陸路口岸發現8宗初步陽性個案。（資料圖片）

為減低疫情外溢的風險，運輸署於各陸路口岸為跨境貨車司機進行快速核酸測試，當局今日（23日）表示，昨日共進行1,029次快速核酸檢測，發現8宗初步陽性個案。

運輸署由2月28日起，在各陸路口岸安排專人，為跨境貨車司機進行測試，並由3月20日開始使用快速核酸檢測。運房局指，會將8宗初步陽性個案通知衛生署以作跟進。

另外，運房局說，根據內地當局的資料，昨日深圳市運輸跨境物資約3,350個標箱，約23,740噸貨物，其中生鮮食品類約200噸），非生鮮類約23,540噸）。至於鐵路貨運方面，目前以運載防疫抗疫物資為主。昨日有18個標箱共50噸物資運抵香港。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴