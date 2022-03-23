【復課】有中學將主動「谷針」安排無打針學生分開上課午膳　連鎮邦：所有學生應一視同仁

▲ 有中學表示支持提升全日課門檻到9成接種率，並會主動配全在校內「谷針」。（資料圖片）

全港學校在4月底分階段恢復面授課堂，教育局局長楊潤雄今日（23日）宣布復課初期會先以半日面授為主，全日面授課堂門檻亦有所提升，學生接種率要求由7成增至9成。香港中學校長會主席連鎮邦表示，學界會盡量配合政府決定及收集打針收據以規劃上課時間表，對於有中學主動配合「谷針」，擬於恢復全日課時抽起無醫生紙證明不宜接種的學生，在校內分開上課及進膳等，連鎮邦認為不論學生有無打針都應該一視同仁，學校均需保障兩類學生在學校安全進食。

連鎮邦表示，在4月22至28日中學文憑試（DSE）核心科目考試進行期間，中學會以網課為主；現距離中學最快在4月29日恢復面授課仍有1個月，冀局方盡快發出指引，讓學校及早規劃。他指出，第5波疫情不少家長已帶子女打針，隨著教育局宣布全日課條件要打齊兩針，為學生健康及盡快回復日常學習生活，相信家長會盡力配合，學校另需顧及地區疫情變化等因素。

他續說，學校未來會收集打針數據，並諮詢家長、學生及校董會等持分者意見，以制訂合適時間表，相信學校有足夠經驗準備，有時間籌備午餐安排等；至於教職員打針要求在上月實施疫苗通行證後已不是新鮮事，故問題不大。

創知中學校長黃晶榕認為，學生接種率要求提高到9成是合理水平，除小學、幼稚園需要較長時間達標，相信大部分中學也能夠做到，以其學校為例，農曆年假前全校學生接種率已過8成，故計劃在4月底恢復全日面授。

黃晶榕提及全校僅2至3名學生曾申報因健康理由無打針，另有部分學生稱是父母欲「睇定啲先」，故學校在復課時也願意主動配合「谷針」，「隔離處理」無醫生紙證明不宜接種的學生，安排他們與其他同學分開上課、課外活動及進膳，強調學校會先教育學生及向家長說明打針理據，「如果無醫生證明、純粹因為無謂的誤解恐懼而不想打，學校會採取措施限制他的自由，否則會對其他同學不公平及有感染他人。」被問到學校「谷針」措施會否多過局方要求，他說：

我們認為是正確的事情就會做，谷針出發點係為學生健康、社會公共衞生著想，唔係純粹感性、主觀決定。

連鎮邦則指，主動谷針的學校相信屬少數，「學生群體生活上面，無論有打針、無打針都應該一視同仁」，其學校在第5波疫情前也全校恢復全日面授，一直安排所有學生在課室座位單獨進食午膳，期間保持寧靜及在進食後盡快戴回口罩，

學校嘅責任就係讓學生在安全情況下，保持合理及最健康的社交距離下如常生活。

楊潤雄今在抗疫記者會重申尊重學生接受教育的權利，迄今並無要求學生必定要接種疫苗才能回校上課，但學生整體疫苗接種比率越高，肯定能築起更有效的防疫屏障，有利在學校內進行更多學習和活動。

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記者：馮琪雅