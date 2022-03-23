【工程沉降】Grand YOHO 3樁柱工程下周三復工　已停工近9年

▲ 屋宇署指

政府表示，港鐵元朗站附近兩座高架橋橋躉沉降幅度已減少至12至13毫米，今（23日）批准停工近9年的Grand YOHO 3樁柱工程於下周三復工。

屋宇署指，安裝於港鐵元朗站附近兩座高架橋橋躉的沉降監測點的可接受程度上限為20毫米。有關監測點於2013年9月錄得15至18毫米的沉降，雖然幅度沒有超逾上限，亦沒有引致該兩座橋躉出現結構安全問題，惟因應出現沉降現象及港鐵公司的要求，已於同月暫停相關的打樁工程。



在地盤停止打樁工程後，港鐵公司建議為受沉降影響的兩座橋躉進行預防性加固工程，獲屋宇署接納；而據監測記錄，兩座橋躉的沉降幅度已減少至12至13毫米。



負責有關項目的註冊建築專業人士亦已向屋宇署提交打樁工程的修訂圖則和緩解措施，以確保建築工程復工後不會影響橋躉及附近鐵路設施結構安全。屋宇署在批准該修訂圖則時，已施加額外條件，要求進行餘下工程時必須採取一系列措施，以加強地盤監督及工程安全。

相關註冊建築專業人士及後要求復工。經屋宇署、港鐵公司及機電署審時後，政府今接納復工要求，工程將於三月三十日復工。港鐵亦指，鐵路保護組將繼續嚴謹監察該項工程，並已要求項目承建商維持緩解措施，以確保鐵路營運安全。

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責任編輯：黃小冰