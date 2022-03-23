【疫後經濟】陳茂波：擬11月欖球賽期間舉辦最高級別國際金融論壇

▲ 陳茂波透露，11月將在港舉辦最高級別的國際金融論壇。（資料圖片）

財政司司長陳茂波透露，計劃利用11月舉行的香港國際七人欖球賽，舉辦最高級別的國際金融論壇，屆時將邀請100至200位環球及內地金融機構的最高層人員來港。

陳茂波今出席港台電視節目時提到，財政預算案中已增加撥款給投資推廣署及旅發局，進行海外推廣，希望疫後吸引更多人來港。他透露，計劃11月份舉行香港國際七人欖球賽時，舉辦最高級別國際金融論壇，陳茂波希望這些決策者在觀看欖球賽的同時，也在此進行對接和交流會，以更加了解香港情況，增加在港投資的信心。

他又說，疫情前了解到日本、歐美等地商家均對大灣區發展有興趣，指到時若可一程多站，安排相關人士同時到訪香港和大灣區，就可拼船出海。

另外，陳茂波提到，未來基金已累積不少投資回報，將用作支持北部都會區未來發展。財政預算案中提出，將未來基金對「香港增長組合」的分配增加100億元，其中50億元用作成立「策略性創科基金」，另外50億元成立聚焦大灣區投資機會的大灣區投資基金。陳茂波解釋，成立策略性創科基金，是期望透過支持，將創科公司、職位等留在香港，並可分享有關公司上市時的回報，另一方面期望吸引其他公司落戶香港，亦可透過投資加入有關公司的董事會，了解行業發展及部署。

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責任編輯：林曉君