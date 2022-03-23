【DSE2022】學友社倡特別考場設於隔離酒店　中學校長會冀成績評估不以5級封頂

▲ 政府正探討為今屆文憑試設「特別考場」，讓染疫及須檢疫考生應考。（資料圖片）

政府維持中學文憑試（DSE）4月22日開考目標，惟當局上月公布不設竹篙灣檢疫中心考場，引起不少考生擔心在疫情大爆發下會喪失考試機會。教育局今（23日）表示正探討為染疫及須檢疫考生設立特別考場的可行性，學友社倡設於隔離酒店等寧靜環境，方便同學溫習及考試，香港中學校長會主席連鎮邦亦支持當局首度考慮為染疫考生安排考試，並呼籲當局再度為被圍封強檢的考生優先檢測等。

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，今屆估計受影響考生人數眾多，採用校內成續評估方式恐不準確及不公平，亦可能連續影響多日考試，舉例如開考首日中招要隔離7日，期間已接近考完4個核心科目，倘設特別考場是好事，並可減輕考生擔心中招後失去考試機會的壓力。

吳寶城提及，去年考生在竹篙灣設施的房間應考，惟今年人數或較多，房間數目不敷應用，倡考場設於用作隔離的酒店及度假村等，有會議室等大型場地方便學生集中考試；而竹篙灣及青衣方艙醫院等設施環境開放、有其他非考生隔離，不及酒店寧靜。

中學校長會主席連鎮邦表示支持當局首度探討為確診考生設特別考場，惟考慮社會資源及風險後未能落實，該會亦理解；他亦建議當局參考去年做法，為居圍封強檢大廈考生優先檢測，以助他們趕赴試場。

他又建議考評局因應今屆考生學習不完整，參考國際考試特事特辦，在各個成績評級作特殊及彈性考慮，並為未能赴考考生成績評級不再以第5級封頂，以更加公平地反映其學術水平。

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記者：馮琪雅