【新冠口服藥】有院舍院友過服藥黃金期方收到口服藥　議員及醫學會籲准予私家醫生處方

新冠口服藥抵港兩周，醫管局已向逾1.4萬名病人處方。有私家醫生慨嘆只能向社區患者處方普通消炎藥，令部分人情況轉差入院；立法會議員及醫學會均倡，政府准予私家醫生及早向患者處方藥物，減死亡及重症風險。

兩款新冠口服藥於今個月先後抵港，目前只由醫管局向公院、亞博館治療中心、指定診所及院舍等病人處方。於亞博館治療中心駐診的老人科專科醫生佘達明指，已向10餘名80至96歲患者處方默沙東口服藥，僅2人服後現嘔吐及腹瀉，患者服藥後病情亦平穩，未有轉差。

不過佘達明提到，近日曾上門為2名確診年長患者診治，因私家醫生未准處方新冠口服藥，只能處方普通感冒消炎藥；二人檢測雖已轉陰性，惟情況仍轉差，需吸氧及沒胃口而需入院，慨嘆如感染初期可處方，情況或可避免。

醫療衞生界立法會議員林哲玄亦稱，曾有醫管局外展隊醫生為院舍院友視像會診後，處方新冠口服藥，惟藥物送抵院舍時已過5天服藥黃金期，認為政府應准予私家醫生處方新冠口服藥，讓病人及早服用；又指已向政府反映意見，但未有回應。

醫學會會長蔡堅透露，接獲業界反映盼可處方新冠口服藥，曾向食衞局去信不果。他認為，長者可於社區求醫並獲發口服藥，可避免預約不到指定診所，錯過服藥黃金期；又倡可由醫管局定派藥指引，包括適合處方口服藥的醫生資歷及診所規模等。

醫管局未有回覆會否開放私家醫生用藥，僅指至前日已分別向11,443名及2,944名病人，處方默沙東及瑞輝口服藥，並向公院、亞博館治療中心、指定診所及安老院舍等病人處方。

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記者：黃小冰