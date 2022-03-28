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【小學試題】小三中文搶分練習題答案　閱讀理解學習運用關聯詞

中小學 00:00 2022/03/28

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一.

1. 因為, 所以

2. 即使, 也

3. 為了, 就

4. 雖然, 但是

5. 不但, 而且

6. 一邊, 一邊

二. 

1. 妹妹興奮地告訴爸爸：「今天我在香港中央圖書館看了《公主冒險記》這本圖書，真好看呢!」

2. 「你今天的打扮真漂亮啊!」嘉欣對美兒說。

3. 星期天早上，爸爸帶我上茶樓，吃了蝦餃、燒賣、鳳爪……數不清的點心。

三. 

1. C

2. A

3. B

4. C

5. B

6. D

7. D

四. 

1. 志同道合

2. 井底之蛙

3. 一目十行

4. 人山人海

5. 興致勃勃

6. 狐假虎威

7. 一舉兩得

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