【小學試題】小三中文搶分練習題答案 閱讀理解學習運用關聯詞
中小學 00:00 2022/03/28
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一.
1. 因為, 所以
2. 即使, 也
3. 為了, 就
4. 雖然, 但是
5. 不但, 而且
6. 一邊, 一邊
二.
1. 妹妹興奮地告訴爸爸：「今天我在香港中央圖書館看了《公主冒險記》這本圖書，真好看呢!」
2. 「你今天的打扮真漂亮啊!」嘉欣對美兒說。
3. 星期天早上，爸爸帶我上茶樓，吃了蝦餃、燒賣、鳳爪……數不清的點心。
三.
1. C
2. A
3. B
4. C
5. B
6. D
7. D
四.
1. 志同道合
2. 井底之蛙
3. 一目十行
4. 人山人海
5. 興致勃勃
6. 狐假虎威
7. 一舉兩得
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