【污水陽性】5區污水檢測陽性　各區民政事務處派約20萬快測套裝

▲ （譚以諾攝）

民政事務總署昨天（23日）表示，因應油尖旺、沙田、黃大仙、屯門和大埔採集到對新冠病毒病毒呈陽性的污水樣本，會向區內住戶、清潔及物管員工派發共約200000套新冠病毒快速測試套裝。

旺角長旺道

廣東道

新填地街

沙田欣安邨、天宇海、海典灣、嘉華星濤灣、新翠邨、金獅花園第一期及愉景花園

黃大仙慈正邨、慈樂邨、慈愛苑、樂富邨、德強苑、康強苑及嘉強苑

屯門卓爾居、翠林花園、康德花園、翠鳴臺及兆麟苑

大埔運頭塘邨、逸雅苑、新達廣場、富雅花園、德雅苑及景雅苑

當局指，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，亦可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐