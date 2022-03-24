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【污水陽性】5區污水檢測陽性　各區民政事務處派約20萬快測套裝

社會 09:00 2022/03/24

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（譚以諾攝）

民政事務總署昨天（23日）表示，因應油尖旺、沙田、黃大仙、屯門和大埔採集到對新冠病毒病毒呈陽性的污水樣本，會向區內住戶、清潔及物管員工派發共約200000套新冠病毒快速測試套裝。

  • 旺角長旺道
  • 廣東道
  • 新填地街
  • 沙田欣安邨、天宇海、海典灣、嘉華星濤灣、新翠邨、金獅花園第一期及愉景花園
  • 黃大仙慈正邨、慈樂邨、慈愛苑、樂富邨、德強苑、康強苑及嘉強苑
  • 屯門卓爾居、翠林花園、康德花園、翠鳴臺及兆麟苑
  • 大埔運頭塘邨、逸雅苑、新達廣場、富雅花園、德雅苑及景雅苑

當局指，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，亦可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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