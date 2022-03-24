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【企圖自殺】青衣南橋男子疑跳海　獲救送院治理

社會 09:24 2022/03/24

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水警在附近海面展開搜救。（香港突發事故報料區fb圖片）

青衣南橋懷疑有人跳海，其後該名男子被救起，送院治理。

事發在南橋橋面，警方今日（24日）6時46分接報，指一名男子懷疑跳海，水警及消防趕至搜救，隨後將男子救起，送仁濟醫院治理。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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記者：余思嵐

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