【企圖自殺】青衣南橋男子疑跳海 獲救送院治理
社會 09:24 2022/03/24
青衣南橋懷疑有人跳海，其後該名男子被救起，送院治理。
事發在南橋橋面，警方今日（24日）6時46分接報，指一名男子懷疑跳海，水警及消防趕至搜救，隨後將男子救起，送仁濟醫院治理。
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
利民會： 3512 2626
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記者：余思嵐