【封區檢測】天水圍天祐苑祐寧閣發現38宗陽性個案　約3%住戶中招【不斷更新】

▲ （梁偉榮攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測；衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【12:09】天水圍天祐苑祐寧閣約3%住戶中招

天水圍天祐苑祐寧閣約1260名身處「受限區域」內的人士接受了檢測，當中發現38宗陽性檢測個案和16宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



政府為受檢人士提供了食物包，以方便一些受檢人士的膳食安排。政府亦為受檢人士派發快速抗原測試包及由中央政府提供的抗疫中成藥，協助受檢人士抗疫。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪608戶，當中67戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:09】觀塘翠屏（北）邨翠梅樓約7%住戶中招

觀塘翠屏（北）邨翠梅樓其間927名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現65宗陽性檢測個案和七宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪520戶，當中48戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:05】黃大仙彩虹邨翠瓊樓約3.8%住戶中招

黃大仙彩虹邨翠瓊樓1114名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現43宗陽性檢測個案和14宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪735戶，當中102戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組