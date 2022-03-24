  • 18°C
香港時間 : 2022324日 (週四) 12:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區檢測】黃大仙彩虹邨翠瓊樓發現43宗陽性個案　約3.8%住戶中招【不斷更新】

社會 11:33 2022/03/24

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 反起跑線聯盟 抗疫資訊通 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（梁偉榮攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測；衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【11:05】黃大仙彩虹邨翠瓊樓約3.8%住戶中招

黃大仙彩虹邨翠瓊樓1114名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現43宗陽性檢測個案和14宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪735戶，當中102戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】疫下兒童難學習社交技巧　專家拆解4個重要階段

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組

相關文章

【DSE2022】學友社倡特別考場設於隔離酒店　中學校長會冀成績評估不以5級封頂
22:38 2022/03/23
【DSE2022】學友社倡特別考場設於隔離酒店　中學校長會冀成績評估不以5級封頂
【新冠口服藥】有院舍院友過服藥黃金期方收到口服藥　議員及醫學會籲准予私家醫生處方
今日 00:00
【新冠口服藥】有院舍院友過服藥黃金期方收到口服藥　議員及醫學會籲准予私家醫生處方
【污水陽性】5區污水檢測陽性　各區民政事務處派約20萬快測套裝
今日 09:00
【污水陽性】5區污水檢測陽性　各區民政事務處派約20萬快測套裝

你可能感興趣

【DSE2022】學友社倡特別考場設於隔離酒店　中學校長會冀成績評估不以5級封頂
22:38 2022/03/23
【DSE2022】學友社倡特別考場設於隔離酒店　中學校長會冀成績評估不以5級封頂
【新冠口服藥】有院舍院友過服藥黃金期方收到口服藥　議員及醫學會籲准予私家醫生處方
今日 00:00
【新冠口服藥】有院舍院友過服藥黃金期方收到口服藥　議員及醫學會籲准予私家醫生處方
【污水陽性】5區污水檢測陽性　各區民政事務處派約20萬快測套裝
今日 09:00
【污水陽性】5區污水檢測陽性　各區民政事務處派約20萬快測套裝
疫情 治療 彩虹 衞生防護中心 衞生署 黃大仙 彩虹

最高瀏覽

【KO便秘】男子便秘20天5公斤宿便　醫生徒手挖出糞便緩解【附通便食物】
18:41 2022/03/23
【KO便秘】男子便秘20天5公斤宿便　醫生徒手挖出糞便緩解【附通便食物】
【外傭合約】要求奶奶外傭煮飯洗衫拎上門惹不滿　港媽稱跟合約做事：有落我哋名
10:43 2022/03/23
【外傭合約】要求奶奶外傭煮飯洗衫拎上門惹不滿　港媽稱跟合約做事：有落我哋名
【減肥大作戰】姜濤曬童年肥仔照自嘲「who are you」　曾重210磅4個階段減肥變萬人迷
11:26 2022/03/23
【減肥大作戰】姜濤曬童年肥仔照自嘲「who are you」　曾重210磅4個階段減肥變萬人迷