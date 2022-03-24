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【社區隔離】青衣方艙醫院疑房間沒獨立洗手間 確診者用獲派礦泉水膠樽小便

健康 10:00 2022/03/24

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第五波疫情嚴峻，至今累計超過107萬人確診，部分確診者被安排青衣方艙醫院隔離。有自稱是青衣方艙醫院清潔工在網上稱，部分入住確診者欠公德心，疑因房間內沒有獨立洗手間，竟在獲派的礦泉水膠樽內小便。

facebook群組「公務員secrets」帖文稱，有青衣方艙醫院清潔工稱，部分入住人士缺公德，疑因房間內沒有獨立洗手間，有人懶得出門，竟然直接在獲派的礦泉水膠樽內小便。

啲確診者將啲尿痾晒落啲膠樽度，要我哋去幫佢清理，真係好乞人憎！

最新影片：

帖文又稱，這些尿液膠樽要她們清理，不止一個房間出現此種情況，累積收集逾30個此類「尿瓶」，批評入住者衞生意識欠奉，恐會傳播病毒令他們受感染。 

帖文引起網民熱議，有網民斥沒公德心，「公德點解可以差到咁嘅地步」；有網民稱，房内沒獨立洗手間確實不方便，「唔係真係個個鍾意同人共用廁所架…仲要全部都係確診」、「有病既人飲好多水，有啲中老年人仲有頻尿，半夜要去幾次廁所，叫啲唔舒服既病人點不停走出去公廁。」；也有網民稱，「無周圍屙已經好好啦！」另外有網民稱，「班淸潔成3萬一個月，執幾個水樽有咁難咩？」

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責任編輯：羅嘉欣

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