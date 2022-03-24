【DSE2022】楊潤雄指特別考場安排是優先考慮密切接觸者考生

▲ 教育局局長楊潤雄。

2022年度中學文憑試（DSE）暫定於4月22日開考，考評局早前指，今年未能參考以往做法，為染疫考生安排特別考場。教育局局長楊潤雄今日（24日）表示，特別考場安排是優先考慮密切接觸者考生，因為風險較低，但確診學生就要再作考慮。

楊潤雄接受電台訪問時指，去年文憑試時，有為密切接切者或有家人確診而需要檢疫的考生，安排於竹篙灣的房間考試，當時涉及7名考生，但這段時間有上萬確診者，社會上亦缺乏隔離設施，現時很難應承安排密切接觸者考生有同樣安排，所以暫時無這個安排。

他補充指，有聽到社會聲音，仍希望能為密切接切者考生安排考試，現時看到疫情慢慢下降，是有空間去考慮，但條件就是不可以影響其他考生或監考健康或對疫情風險有影響，所以考慮從特別隔離中心是否可以安排考生獨立考試，但亦要考慮設施內限制，例如可容納多少人，加上學生考前做快測，如果考生陽性，要如何閉環式地將考生送去隔離中心應考等，運作上有一定困難，所以要整體考慮可行性。

被問到指定學校用作隔離中心。他則稱大部分學校有擔心，如果有確診學生進入學校，會否影響整個學校考生及監考人員。

萬一有出錯，整個學校考生及監考人員都承受一個風險，或整個社區承受風險

他又稱，現時方向是優先考慮密切接觸者考生考試，因為他們風險較低。至於確診考生身體已不適，如仍要迫他們考試，他們會有很大壓力亦影響表現。

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記者：余思嵐