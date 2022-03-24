【DSE2022】楊潤雄指考慮安排檢疫考生入住隔離中心　直至考期結束

▲ 教育局局長楊潤雄。

2022年度中學文憑試（DSE）暫定於4月22日開考，考評局早前指，當局早前指須檢疫及快測陽性考生一律禁考試。教育局局長楊潤雄今日（24日）表示，目前考慮方向是於隔離中心內設特別考場，考生要入住隔離中心直至考期完結，會優先考慮安排風險較低的密切接觸者考生。

楊潤雄接受電台訪問時指，去年DSE當局於竹篙灣檢疫中心，為7名作為密切接觸者而檢疫的考生安排考試，但本港近月有上萬名確診者，社會缺乏隔離設施，今屆DSE未能作出同樣安排。不過，他指，聽到意見反映，加上本港疫情有緩和趨勢，當局有空間去研究作相關安排，前提是不影響其他考生或監考人員的健康。

楊潤雄說，目前研究方向是在隔離中心設獨立考場，不過仍要考慮設施內限制，例如可容納多少人、需要多少監考人員；如考生考試當日呈快速檢測呈陽性，要如何閉環式地考生送去隔離中心應考等，實際運作上有一定困難，當局仍要整體考慮可行性。

他指出，如果可作出相關安排，會優先讓正檢疫的密切接觸者考生應考，他們要於隔離中心留至整個考期結束：

無可能日日送去試場又返屋企，如果去隔離中心就係個度住，咁你考完，個風險降低先返屋企。

至於確診考生的安排，楊潤雄認為，如考生身體不適，仍要迫他們考試，會讓他們感到很大壓力，亦會影響考試表現。他又說，考評局有完善的評級制度，為未能應考的考生評分。

另外，被問到會否安排指定學校，或作學校內設指定課室，供確診或檢疫考生考試，楊潤雄說，有學校曾主動向當局提出可在校內設特別考場，但大部分學校有擔心：

就算有安排獨立考場，考生都會行過好多地方；萬一有出錯，整個學校考生及監考人員都承受一個風險，或整個社區承受風險。

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記者：黃悅晴、余思嵐